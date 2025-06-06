Во Львовской области поврежден промышленный объект из-за атаки рф: есть проблемы с работой ЛЭП

В результате массированной атаки армии рф на Украину в ночь на 6 июня поврежден промышленный объект во Львовской области, под Львовом фиксируются проблемы с работой линий электропередач. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Этой ночью враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе - написал Козицкий.

Кроме того, в нескольких селах под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач. На месте уже работает аварийная бригада Львовоблэнерго, указал глава ОВА.

По словам Козицкого, системы жизнеобеспечения Львовской области функционируют в штатном режиме.

Дополнение

Очередная атака российских войск унесла жизни трех спасателей в Киеве, еще 14 травмированы в столице и на Тернопольщине. Всего этой ночью в результате атаки рф погибли 3 человека, еще около 40 - ранены.