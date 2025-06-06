Після атаки рф на Тернопіль досі без світла майже 4 тисячі споживачів
Київ • УНН
Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено мережі електропередач. Тривають відновлювальні роботи, які планують завершити до кінця дня.
Після нічної комбінованої атаки рф на Тернопіль досі знеструмлено майже 4 тисячі споживачів, повідомив у п'ятницю голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода у Telegram, пише УНН.
Через нічну ворожу атаку пошкоджено мережі електропередач на території Тернопільського району. На даний час без електропостачання залишаються майже 4 тисячі споживачів
Працівники АТ "Тернопільобленерго", з його слів, проводять їх заживлення до альтернативних систем.
"Розпочато ремонтно-відновлювальні роботи, які планують завершити до кінця дня", - зазначив він.
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