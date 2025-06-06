Комбінована атака рф на Тернопіль: показали наслідки
Київ • УНН
У Тернополі триває ліквідація наслідків російської атаки ракетами та дронами. Попередньо, 10 людей постраждали, серед них 5 рятувальників, пошкоджено об’єкти інфраструктури.
У Тернополі триває ліквідація наслідків російської комбінованої атаки ракетами та дронами по місту, повідомили у ДСНС України і показали наслідки, пише УНН.
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"Попередньо постраждали 10 людей, з них - 5 рятувальників ДСНС. Усім надається необхідна медична допомога. Пошкоджені об’єкти інфраструктури", - ідеться у повідомленні.
До ліквідації пожеж залучені 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
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