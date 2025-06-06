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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
07:51 • 13048 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

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Комбінована атака рф на Тернопіль: показали наслідки

Київ • УНН

 • 3480 перегляди

У Тернополі триває ліквідація наслідків російської атаки ракетами та дронами. Попередньо, 10 людей постраждали, серед них 5 рятувальників, пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Комбінована атака рф на Тернопіль: показали наслідки

У Тернополі триває ліквідація наслідків російської комбінованої атаки ракетами та дронами по місту, повідомили у ДСНС України і показали наслідки, пише УНН.

Деталі

"Попередньо постраждали 10 людей, з них - 5 рятувальників ДСНС. Усім надається необхідна медична допомога. Пошкоджені об’єкти інфраструктури", - ідеться у повідомленні.

До ліквідації пожеж залучені 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Після атаки рф на Тернопіль досі без світла майже 4 тисячі споживачів06.06.25, 11:48 • 1416 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Тернопіль
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