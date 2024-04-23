Командующий Воздушных Сил показал, как Одесская бригада ночью сбивала вражеские "шахеды"

Командующий Воздушных сил поблагодарил воинов зенитной ракетной Одесской бригады за уничтожение российских беспилотников в ночь на 23 апреля. Об этом командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил в Telegram, передает УНН.

Спасибо воинам зенитной ракетной Одесской бригады, которые в ночь на 23 апреля 2024 года уничтожали вражеские ударные беспилотники на южном направлении - написал он.

Он выложил видео, в котором показана успешная боевая работа защитников неба.

Напомним

российские оккупационные войска в ночь на 23 апреля атаковали жилой сектор Одессы дронами. В результате ночной атаки рф на Одессу пострадали 5 взрослых и 4 детей. Они получили ранения средней степени тяжести. Вследствие попаданий обломков беспилотника повреждены 15 многоквартирных домов и 10 нежилых зданий офисного и торгового назначения.

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