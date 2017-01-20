Командование РФ обещает боевикам 9 тыс. рублей ежемесячно за участие в боях на востоке Украины

"С января т.г. командование "1 и 2 АК" ВС РФ обещает подчиненным выплачивать вознаграждение в размере 9 тыс. российских рублей в месяц за несение службы на передовых позициях и участие в столкновениях с личным составом сил АТО", - говорится в сообщении разведки.

Отмечается, что такие меры вызваны низкой мотивацией личного состава российских оккупационных войск, призванного в 2015-2016 годах, и ростом недовольства командного звена низким уровнем укомплектованности подразделений, несущих службу на передовых позициях.

Также в сообщении отмечается, что несмотря на проведение командованием российских оккупационных войск мероприятий по повышению мотивации и поощрение военнослужащих к несению службы на передовых позициях, растет количество случаев дезертирства и самовольного оставления места службы.

"Уровень исполнительской дисциплины в соединениях и частях российских оккупационных войск остается на низком уровне. Так, физическое и психологическое истощение, унижения личного достоинства со стороны командиров и должностных лиц, увеличение количества проявлений неуставных взаимоотношений и вымогательство в "11 отдельном мотострелковом полку" (Макеевка) "1 АК" приводят к росту количества случаев дезертирства и самовольного оставления места несения службы, прежде всего на передовых позициях", -добавила в сообщении.

Напомним, в рядах боевиков зафиксировали три случая самоубийства и 5 самострелов в период с 7 по 17 января 2017 г.