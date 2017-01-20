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Командування РФ обіцяє бойовикам 9 тис. рублів щомісяця за участь в боях на сході України

Командування РФ обіцяє бойовикам 9 тис. рублів щомісяця за участь в боях на сході України

Київ • УНН

 • 8064 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Російського командування обіцяє виплачувати бойовикам 9 тис. рублів премії за несення служби на передових позиціях на сході України. Про це УНН повідомляє з посиланням інформацію прес-центру Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“З січня ц.р. командування "1 та 2 АК" ЗС РФ обіцяє підлеглим виплачувати винагороду у розмірі 9 тисяч російських рублів за місяць несення служби на передових позиціях та участь у зіткненнях з особовим складом сил АТО”, — йдеться у повідомленні розвідки.

Наголошується, що такі заходи спричинені низькою мотивацією особового складу російських окупаційних військ, призваного у 2015-2016 роках, та зростанням невдоволення командної ланки низьким рівнем укомплектованості підрозділів, що несуть службу на передових позиціях.

Також у повідомленні зазначається, що незважаючи на проведення командуванням російських окупаційних військ заходів щодо підвищення мотивації та заохочення військовослужбовців до несення служби на передових позиціях, зростає кількість випадків дезертирства та самовільного залишення місця служби.

“Рівень виконавчої дисципліни у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ залишається на низькому рівні. Так, фізичне та психологічне виснаження, приниження особистої гідності з боку командирів та посадових осіб, збільшення кількості проявів нестатутних взаємовідносин та здирництво в "11 окремому мотострілецькому полку" (Макіївка) "1 АК" спричиняють зростання кількості випадків дезертирства та самовільного залишення місця несення служби, насамперед на передових позиціях”, -додали у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в лавах бойовиків зафіксовано три випадки самогубства та 5 самострілів в період з 7 по 17 січня 2017 року.

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