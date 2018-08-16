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Командование боевиков на Донбассе будет проверять на раненых экспериментальные лекарства - разведка

Киев • УНН

 • 8104 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Российское оккупационное командование на Донбассе усиливает возможности по восстановлению боеспособности "1-го и 2-го армейских корпусов" вооруженных сил РФ, в том числе за счет повышения уровня организации медицинского обеспечения боевых действий. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Командование боевиков на Донбассе будет проверять на раненых экспериментальные лекарства - разведка

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под предлогом проведения собрания с резервистами обустраиваются дополнительные площадки для размещения мобильных военных медицинских пунктов, которые оснащаются российским экспериментальным оборудованием и медикаментами, эффективность которых будет исследоваться на раненых в ходе боевых действий", - сообщил пресс-секретарь.

Кроме того, по его словам, во время указанных сборов у резервистов российско-оккупационных войск в принудительном порядке осуществляется забор донорской крови с целью ее консервирования для лечения раненых в бою.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе впервые за 3 месяца использовали "Град" против ВСУ.

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