Командування бойовиків на Донбасі перевірятиме на поранених експериментальні ліки - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російське окупаційне командування на Донбасі посилює можливості з відновлення боєздатності “1-го та 2-го армійських корпусів” збройних сил РФ, зокрема за рахунок підвищення рівня організації медичного забезпечення бойових дій. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей під приводом проведення зборів з резервістами облаштовуються додаткові майданчики для розміщення мобільних військових медичних пунктів, які оснащуються російським експериментальним обладнанням та медикаментами, ефективність яких досліджуватиметься на поранених у ході бойових дій”, — повідомив речник.
Крім того, за його словами, під час зазначених зборів у резервістів російсько-окупаційних військ у примусовому порядку здійснюється забір донорської крові з метою її консервування для лікування поранених в бою.
Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі вперше за 3 місяці використали “Гради” проти ЗСУ.