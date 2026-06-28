Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"

Командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова обнаружили без признаков жизни. Обстоятельства его смерти выясняют правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В ОК "Юг" отметили, что тело офицера обнаружили в воскресенье, 28 июня. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а также назначено служебное расследование.

По предварительной информации, признаков насилия не обнаружено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования

В командовании призвали представителей медиа и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь семьи погибшего.

Полковник Владимир Кононников был преданным Украине и военному делу офицером, ответственным командиром, который заботился о личном составе и потребностях своего военного коллектива