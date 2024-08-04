Колумбия объявила тревогу из-за наводнения после оползня на реке Чилкотин. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Колумбия находится в состоянии тревоги из-за наводнений, возникших вдоль реки Чилкотин после оползня, который создал естественную дамбу. Это привело к приказу об эвакуации в одном из отдаленных районов провинции на тихоокеанском побережье Канады.

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Бовинн Ма отметил, что в худшем случае уровень воды в реке Чилкотин может существенно превысить весенний пик, тогда как река Фрейзер, вероятно, будет иметь меньший уровень воды, чем обычно в сезон проливных дождей.

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