Оползень на реке Чилкотин создал естественную дамбу, что привело к наводнениям в Колумбии. Власти объявили эвакуацию в одном из отдаленных районов, ожидая значительного повышения уровня воды в реке.
Колумбия объявила тревогу из-за наводнения после оползня на реке Чилкотин. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Колумбия находится в состоянии тревоги из-за наводнений, возникших вдоль реки Чилкотин после оползня, который создал естественную дамбу. Это привело к приказу об эвакуации в одном из отдаленных районов провинции на тихоокеанском побережье Канады.
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Бовинн Ма отметил, что в худшем случае уровень воды в реке Чилкотин может существенно превысить весенний пик, тогда как река Фрейзер, вероятно, будет иметь меньший уровень воды, чем обычно в сезон проливных дождей.
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