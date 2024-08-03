Бразилия, Колумбия и Мексика призывают к встрече между президентом Венесуэлы и оппозиционным кандидатом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Бразилия, Колумбия и Мексика требуют, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом после спорных выборов на прошлой неделе.

Три левоцентристские страны Латинской Америки хотят, чтобы встреча состоялась без участия популярного лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, которая возглавляла кампанию Гонсалеса после того, как ей запретили занимать должность.

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