Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо пишет в своей статье в Wall Street Journal в четверг, что она боится за свою жизнь, передает УНН.

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Пишу это тайно, со страхом за свою жизнь, свою свободу и своих земляков. написала Мария Корина Мачадо.

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На этой неделе в Венесуэле состоялся ряд демонстраций после того, как действующий президент Николас Мадуро объявил о победе на выборах.

Несколько стран подозревают в фальсификации выборов. Оппозиция считает, что победила на выборах. В заметке Мачадо пишет, что может доказать, что Мадуро не победил.

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