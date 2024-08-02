Мария Корина Мачадо, лидер венесуэльской оппозиции, выразила страх за свою жизнь после выборов. Оппозиция считает, что победила, но Мадуро объявил о своей победе, что вызвало протесты.
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо пишет в своей статье в Wall Street Journal в четверг, что она боится за свою жизнь, передает УНН.
Детали
Пишу это тайно, со страхом за свою жизнь, свою свободу и своих земляков.
Дополнение
На этой неделе в Венесуэле состоялся ряд демонстраций после того, как действующий президент Николас Мадуро объявил о победе на выборах.
Несколько стран подозревают в фальсификации выборов. Оппозиция считает, что победила на выборах. В заметке Мачадо пишет, что может доказать, что Мадуро не победил.
Венесуела розриває дипвідносини з Перу31 июля 2024, 08:30 • 15336 просмотров