Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с Перу после признания Лимой оппозиционного кандидата Гонсалеса Уррутии избранным президентом, пишет УНН со ссылкой на AFP и заявление министра иностранных дел Венесуэлы.

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«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решило разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу. (...) Мы вынуждены принять это решение после безрассудных заявлений министра иностранных дел Перу, которые игнорируют волю венесуэльского народа и нашу Конституцию», - заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в социальной сети X.

Как указывает AFP, Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу после того, как Лима признала Эдмунда Гонсалеса Уррутию «избранным президентом», несмотря на то, что действующий президент Николас Мадуро был объявлен победителем Национальным избирательным советом.

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