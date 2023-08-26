В Колумбии добавили небинарный пол в паспорта

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«Министерство иностранных дел признает многообразие полов», — сказала Андреа Гарсон, чиновник паспортной службы, которая объявила об этом шаге в видео на веб-сайте МИД.

Детали

В марте 2022 года колумбийский суд постановил, что люди должны иметь возможность регистрировать свой пол как небинарный, а не мужской или женский, в официальных документах, удостоверяющих личность.

За следующие семь месяцев, согласно официальным данным, 26 человек решили внести это изменение в свои удостоверения личности и свидетельства о рождении.

Колумбия, население которой составляет 50 миллионов человек, присоединяется к более чем дюжине других стран, которые разрешают этот вариант, таких как Австралия, Пакистан, Непал, Новая Зеландия, Германия, Аргентина, Соединенные Штаты и Мексика.

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