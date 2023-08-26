У Колумбії додали небінарну стать у паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня.УНН. Міністерство закордонних справ Колумбії повідомило, що в країні почали видавати паспорти з гендерною опцією «X» для людей, які вважають себе небінарними. Про це пише видання Іnquirer, передає УНН.
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«Міністерство закордонних справ визнає різноманіття статей», — сказала Андреа Гарсон, чиновник паспортної служби, яка оголосила про цей крок у відео на веб-сайті МЗС.
Деталі
У березні 2022 року колумбійський суд постановив, що люди повинні мати можливість реєструвати свою стать як небінарну, а не чоловічу чи жіночу, в офіційних документах, що посвідчують особу.
За наступні сім місяців, згідно з офіційними даними, 26 людей вирішили внести цю зміну у свої посвідчення особи та свідоцтва про народження.
Колумбія, населення якої складає 50 мільйонів, приєднується до більш ніж дюжини інших країн, які дозволяють цей варіант, таких як Австралія, Пакистан, Непал, Нова Зеландія, Німеччина, Аргентина, Сполучені Штати та Мексика.
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