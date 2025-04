У США трансгендер вперше в історії стала адміралом

Деталі

19 жовтня 63-річна Левін склала присягу й очолила Офіцерський корпус охорони здоров'я США (PHSCC). Вона також стала першою в організації жінкою-адміралом з чотирма зірками.

"Для мене велика честь і вдячність приєднатися до чоловіків і жінок цієї великої нації, які взяли на себе зобов’язання захищати Сполучені Штати від малих і великих загроз, відомих і невідомих. Я обіцяю підтримувати цю довіру повною мірою", — написала Рейчел у Twitter.

У минулому Левін працювала педіатром, обіймала посаду міністра охорони здоров'я штату Пенсільванія. Трансгендерний перехід вона здійснила 2011 року.

I am deeply honored & grateful to join the ranks of men & women across this great nation who have committed to defend the United States against small & large threats, known and unknown. I promise to uphold that trust to the fullest extent of my abilities. https://t.co/ryfwRqbAoz

— ADM Rachel Levine (@HHS_ASH) October 19, 2021

Довідково

Офіцерський корпус охорони здоров'я США (PHSCC) — одна з двох окремих воєнізованих структур, які безпосередньо не входять до складу ЗС США разом з Національним офіцерським корпусом управління океанографічними та атмосферними проблемами (входить до федерального відомства Міністерства торгівлі). Організаційно є структурним підрозділом Громадської служби охорони здоров'я (входить до федерального відомства Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб).

До складу корпусу охорони здоров'я входять тільки офіцери медичної служби, які не вважаються комбатантами, попри те, що можуть проходити військову службу разом з військовослужбовцями інших видів збройних сил. Форма одягу для офіцерів корпусу ідентична, як для ВМС США або Берегової охорони, зі спеціальними знаками розрізнення, які дорівнюють відповідним званням у флоті та охороні. Військове звання адмірала у PHSCC відповідає офіцеру із чотирма зірками.

Нагадаємо

У німецький Бундестаг на виборах, які відбулися 26 вересня, вперше пройшли дві трансгендерні жінки: Тесса Ґанзерер та Найк Славік від партії "Зелені".