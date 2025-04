В США трансгендер впервые в истории стала адмиралом

Детали

19 октября 63-летняя Левин приняла присягу и возглавила Офицерский корпус службы общественного здравоохранения США. Она также стала первой в организации женщиной-адмиралом с четырьмя звездами.

"Для меня большая честь и благодарность присоединиться к рядам мужчин и женщин этой великой нации, которые взяли на себя обязательства защищать Соединенные Штаты от малых и больших угроз, известных и неизвестных. Я обещаю поддерживать это доверие в полной мере", — написала Рэйчел в Twitter.

В прошлом Левин работала педиатром, занимала должность министра здравоохранения штата Пенсильвания. Трансгендерный переход она совершила в 2011 году.

I am deeply honored & grateful to join the ranks of men & women across this great nation who have committed to defend the United States against small & large threats, known and unknown. I promise to uphold that trust to the fullest extent of my abilities. https://t.co/ryfwRqbAoz

— ADM Rachel Levine (@HHS_ASH) October 19, 2021

Справка

Офицерский корпус службы общественного здравоохранения США (PHSCC) - одна из двух отдельных военизированных структур, которые непосредственно не входят в состав ВС США, вместе с Национальным офицерским корпусом управления океанографическими и атмосферными проблемами (входит в федеральное ведомство Министерства торговли). Организационно является структурным подразделением Общественной службы здравоохранения (входит в федеральное ведомство Министерства здравоохранения и социальных служб).

В состав корпуса службы общественного здравоохранения входят только офицеры медицинской службы, которые не считаются комбатантами, несмотря на то, что могут проходить военную службу вместе с военнослужащими других видов вооруженных сил. Форма одежды для офицеров корпуса идентична, как для ВМС США или Береговой охраны, со специальными знаками различия, которые равны соответствующим званиям во флоте и охране. Воинское звание адмирала в PHSCC соответствует офицеру с четырьмя звездами.

Напомним

В немецкий Бундестаг на выборах, которые состоялись 26 сентября, впервые прошли две трансгендерные женщины: Тесса Ганзерер и Найк Славик от партии "Зеленые".