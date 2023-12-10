Кольцо стоимостью 750 тыс евро, потерянное в отеле Ritz Paris, нашли в мешке для пылесоса
Киев • УНН
Бриллиантовое кольцо стоимостью 750 000 евро, потерянное в отеле Ritz Paris, было найдено в мешке для пылесоса после того, как его владелец, малазийский бизнес-менеджер, заявил о пропаже.
Кольцо с бриллиантом стоимостью 750 тыс. евро, которое пропало у посетителя отеля Ritz Paris во Франции, нашли в мешке от пылесоса, сообщает RTL, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что владелец кольца, бизнес-менеджер из Малайзии, в пятницу подал заявление о краже в полицейский участок в центре Парижа. Позже стало известно, что кольцо было оставлено на столе в комнате.
Полиция открыла производство по стеттее "Кража из жилого помещения".
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В воскресенье утром кольцо было найдено в мешке для пылесоса.
Пилот американских военно-воздушных сил (ВВС) штата Миссури Стюарт Шиппи запустил кольцо на высоту более 27 тысяч метров, чтобы сделать своей возлюбленной предложение.
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Кольцо стоимостью 750 тыс евро, потерянное в отеле Ritz Paris, нашли в мешке для пылесоса
Бриллиантовое кольцо стоимостью 750 000 евро, потерянное в отеле Ritz Paris, было найдено в мешке для пылесоса после того, как его владелец, малазийский бизнес-менеджер, заявил о пропаже.
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