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Кольцо стоимостью 750 тыс евро, потерянное в отеле Ritz Paris, нашли в мешке для пылесоса

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 18:11  •  19673 просмотра

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Бриллиантовое кольцо стоимостью 750 000 евро, потерянное в отеле Ritz Paris, было найдено в мешке для пылесоса после того, как его владелец, малазийский бизнес-менеджер, заявил о пропаже.

Кольцо с бриллиантом стоимостью 750 тыс. евро, которое пропало у посетителя отеля Ritz Paris во Франции, нашли в мешке от пылесоса, сообщает RTL, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что владелец кольца, бизнес-менеджер из Малайзии, в пятницу подал заявление о краже в полицейский участок в центре Парижа. Позже стало известно, что кольцо было оставлено на столе в комнате.

Полиция открыла производство по стеттее "Кража из жилого помещения".

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В воскресенье утром кольцо было найдено в мешке для пылесоса.

Пилот американских военно-воздушных сил (ВВС) штата Миссури Стюарт Шиппи запустил кольцо на высоту более 27 тысяч метров, чтобы сделать своей возлюбленной предложение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клиент китайского ресторана был шокирован счетом за заказ после случайной публикации своего QR-кода в Интернете.

Павел Башинский

Павел Башинский

УНН Lite
Каблучку вартістю 750 тис євро, втрачену в готелі Ritz Paris, знайшли в мішку для пилососа
A ring worth 750 thousand euros lost at the Ritz Paris was found in a vacuum cleaner bag
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Кольцо стоимостью 750 тыс евро, потерянное в отеле Ritz Paris, нашли в мешке для пылесоса

Бриллиантовое кольцо стоимостью 750 000 евро, потерянное в отеле Ritz Paris, было найдено в мешке для пылесоса после того, как его владелец, малазийский бизнес-менеджер, заявил о пропаже.

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