Кольцо стоимостью 750 тыс евро, потерянное в отеле Ritz Paris, нашли в мешке для пылесоса

Кольцо с бриллиантом стоимостью 750 тыс. евро, которое пропало у посетителя отеля Ritz Paris во Франции, нашли в мешке от пылесоса, сообщает RTL, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что владелец кольца, бизнес-менеджер из Малайзии, в пятницу подал заявление о краже в полицейский участок в центре Парижа. Позже стало известно, что кольцо было оставлено на столе в комнате.

Полиция открыла производство по стеттее "Кража из жилого помещения".

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В воскресенье утром кольцо было найдено в мешке для пылесоса.

Пилот американских военно-воздушных сил (ВВС) штата Миссури Стюарт Шиппи запустил кольцо на высоту более 27 тысяч метров, чтобы сделать своей возлюбленной предложение.

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