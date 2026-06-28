Колонизация под видом строительства: Россия планирует масштабную застройку на Херсонщине для переселенцев из РФ - ЦНС
Киев • УНН
Оккупационная администрация выделила более 87 гектаров под новый жилой район в Каланчаке. Застройка предназначена для россиян, которых завозят на ВОТ, а не для местных жителей.
Россия продолжает реализовывать политику заселения временно оккупированных территорий Украины собственными гражданами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на этот раз оккупационная администрация заявила о масштабной застройке восточной части Каланчака на Херсонщине.
Согласно опубликованным планам, под новый жилой район выделено более 87 гектаров земли. На этой территории оккупанты планируют возвести 15 многоквартирных домов, новые частные домовладения, школу на 250 учеников, детский сад и другую инфраструктуру
Указывается, что подобные проекты имеют целью не улучшение условий жизни местного населения, а создание жилья для россиян, которых массово завозят на ВОТ.
Прежде всего речь идет о чиновниках, силовиках, военнослужащих и работниках российских государственных структур, которых кремль использует для закрепления оккупационного режима
Там констатируют, что фактически Россия продолжает менять демографический состав захваченных территорий.
"Пока местные жители сталкиваются с проблемами трудоустройства, нехваткой жилья и экономическим кризисом, оккупационная власть вкладывает ресурсы в строительство новых районов для переселенцев из РФ", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
Россия продолжает формировать новую систему управления на временно оккупированных территориях Украины. Для этого кремль все активнее готовит кадры из числа участников так называемой "сво", которых в будущем планируют назначать на руководящие должности в оккупационных администрациях.
Оккупанты на ВОТ Запорожья навязывают детям российскую идентичность через игру - ЦНС15.06.26, 05:07 • 4707 просмотров