Бывшего антикоррупционного прокурора Молдовы подозревают в злоупотреблении служебным положением
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Бывший антикоррупционный прокурор Республики Молдова Виорел Морарь подозревается в злоупотреблении служебным положением и задержан на 72 часа. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Руслан Попов, передает УНН со ссылкой на молдавские СМИ.
Сообщается, что Виорел Морарь отстранен от должности и задержан на 72 часа. Бывшего антикоррупционного прокурора подозревают, что он вносил ложные сведения в официальные документы.
Deschide.md уточняет, что "Виорел Морарь в марте 2017 года получил от Владимира Плахотнюка жалобу, на основе которой инициировал уголовный процесс, впоследствии возбудив уголовное преследование и сфальсифицировав в уголовном деле несколько процессуальных документов. Все эти действия были предприняты в интересах заявителя и нескольких других членов его окружения, чтобы защитить их от участия в качестве подозреваемых в уголовном деле о банковском мошенничестве - хищении миллиарда", - пишет издание.
В то же время, Морарь считает, что проверка в отношении инициирована по политическим мотивам в связи с его попытками расследовать незаконное финансирование партии социалистов после обнародования переговоров президента РМ Игоря Додона с бывшим главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком, в ходе которого глава государства сообщил, что получает финансирование на партийные нужды из России.
Морарь находится в кишиневском следственном изоляторе.
Напомним, осужденного за коррупцию экс-премьера Молдовы освободят на два года раньше.