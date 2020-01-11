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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110800 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111886 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124388 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104128 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107382 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131783 просмотра

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Бывшего антикоррупционного прокурора Молдовы подозревают в злоупотреблении служебным положением

Бывшего антикоррупционного прокурора Молдовы подозревают в злоупотреблении служебным положением

Киев  •  УНН

 • 9340 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Бывший антикоррупционный прокурор Республики Молдова Виорел Морарь подозревается в злоупотреблении служебным положением и задержан на 72 часа. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Руслан Попов, передает УНН со ссылкой на молдавские СМИ.

Сообщается, что Виорел Морарь отстранен от должности и задержан на 72 часа. Бывшего антикоррупционного прокурора подозревают, что он вносил ложные сведения в официальные документы.

Deschide.md уточняет, что "Виорел Морарь в марте 2017 года получил от Владимира Плахотнюка жалобу, на основе которой инициировал уголовный процесс, впоследствии возбудив уголовное преследование и сфальсифицировав в уголовном деле несколько процессуальных документов. Все эти действия были предприняты в интересах заявителя и нескольких других членов его окружения, чтобы защитить их от участия в качестве подозреваемых в уголовном деле о банковском мошенничестве - хищении миллиарда", - пишет издание.

В то же время, Морарь считает, что проверка в отношении инициирована по политическим мотивам в связи с его попытками расследовать незаконное финансирование партии социалистов после обнародования переговоров президента РМ Игоря Додона с бывшим главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком, в ходе которого глава государства сообщил, что получает финансирование на партийные нужды из России.

Морарь находится в кишиневском следственном изоляторе.

Напомним, осужденного за коррупцию экс-премьера Молдовы освободят на два года раньше.

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