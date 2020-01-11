Колишнього антикорупційного прокурора Молдови підозрюють у зловживанні службовим становищем
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Колишній антикорупційний прокурор Республіки Молдова Віорел Морарь підозрюється в зловживанні службовим становищем і затриманий на 72 години. Про це розповів заступник генерального прокурора Руслан Попов, передає УНН з посиланням на молдавські ЗМІ.
Повідомляється, що Віорел Морарь відсторонений від посади і затриманий на 72 години. Колишнього антикорупційного прокурора підозрюють, що він вносив неправдиві відомості в офіційні документи.
Deschide.md уточнює, що "Віорел Морарь в березні 2017 року одержав від Володимира Плахотнюка скаргу, на основі якої ініціював кримінальний процес, згодом порушивши кримінальне переслідування і сфальсифікувавши в кримінальній справі кілька процесуальних документів. Всі ці дії були зроблені в інтересах заявника та кількох інших членів його оточення, щоб захистити їх від участі в якості підозрюваних у кримінальній справі про банківський шахрайстві - розкраданні мільярда ", - пише видання.
У той же час, Морарь вважає, що перевірка щодо ініційована з політичних мотивів в зв'язку з його спробами розслідувати незаконне фінансування партії соціалістів після оприлюднення переговорів президента РМ Ігоря Додона з колишнім главою Демократичної партії Володимиром Плахотнюком, в ході якого глава держави повідомив, що отримує фінансування на партійні потреби з Росії.
Морарь перебуває в кишинівському слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, засудженого за корупцію екс-прем'єра Молдови звільнять на два роки раніше.