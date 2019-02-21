Бывший военный пытался продать два гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Бывший военнослужащий пытался продать два реактивных противотанковых гранатомета, которые он незаконно хранил в укромном месте в лесопосадке. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что бывший военнослужащий пытался продать два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, которые незаконно хранил в благоустроенном в лесопосадке укромном месте", - говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан на попытке продажи оружия за восемь тысяч гривен.
Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Херсонской области осужден военнослужащий-контрактник, который занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.