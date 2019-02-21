Бывший военный пытался продать два гранатомета

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57309 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 124169 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125997 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127075 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123850 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 156919 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117695 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141346 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145222 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Бывший военный пытался продать два гранатомета

Бывший военный пытался продать два гранатомета

Киев  •  УНН

 • 7626 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Бывший военнослужащий пытался продать два реактивных противотанковых гранатомета, которые он незаконно хранил в укромном месте в лесопосадке. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший военнослужащий пытался продать два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, которые незаконно хранил в благоустроенном в лесопосадке укромном месте", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан на попытке продажи оружия за восемь тысяч гривен.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Херсонской области осужден военнослужащий-контрактник, который занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

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