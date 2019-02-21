Колишній військовий намагався продати два гранатомети

"Оперативники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець намагався продати два реактивні протитанкові гранатомети РПГ-22, які незаконно зберігав в облаштованому у лісопосадці схроні", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника було затримано на спробі продажу зброї за вісім тисяч гривень.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, на Херсонщині засуджено військовослужбовця-контрактника, який займався реалізацією місцевим мешканцям, а також представникам кримінальних кіл, зброї та боєприпасів із району проведення операції Об'єднаних сил.



