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Колишній військовий намагався продати два гранатомети

Колишній військовий намагався продати два гранатомети

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Колишній військовослужбовець намагався продати два реактивні протитанкові гранатомети, які він незаконно зберігав у схроні у лісопосадці. Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець намагався продати два реактивні протитанкові гранатомети РПГ-22, які незаконно зберігав в облаштованому у лісопосадці схроні", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника було затримано на спробі продажу зброї за вісім тисяч гривень.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, на Херсонщині засуджено військовослужбовця-контрактника, який займався реалізацією місцевим мешканцям, а також представникам кримінальних кіл, зброї та боєприпасів із району проведення операції Об'єднаних сил.

Українські Національні Новини

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