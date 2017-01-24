Бывший вице-президент Google покинет Xiaomi из-за проблем со здоровьем

В сообщении на своей странице в Facebook Барра поблагодарил фанатов Xiaomi и коллег за 3,5 года совместной работы.

"Я осознал, что последние несколько лет в таких своеобразных условиях забрали значительную часть моей жизни и начали сказываться на моем здоровье", - написал он.

По словам топ-менеджера, он намерен вернуться в Сан-Франциско в Кремниевую долину, чтобы "быть ближе к друзьям и семье".

Как отметил Х.Барра, там он намерен начать работу над новым проектом, однако никаких деталей относительно этого рассказал. Топ-менеджер заявил о том, что он окончательно покинет Xiaomi после каникул в честь Китайского Нового года, которые завершатся в КНР 2 февраля.