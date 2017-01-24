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Колишній віце-президент Google покине Xiaomi через проблеми зі здоров'ям

Колишній віце-президент Google покине Xiaomi через проблеми зі здоров'ям

Київ • УНН

 • 8296 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Віце-президент з міжнародного співробітництва китайського виробника смартфонів Xiaomi Хьюго Барра незабаром покине компанію через проблеми зі здоров'ям, передає УНН з посиланням на Global Times.

У повідомленні на своїй сторінці в Facebook Барра подякував фанатам Xiaomi і колегам за 3,5 роки спільної роботи.

“Я усвідомив, що останні кілька років у таких своєрідних умовах забрали значну частину мого життя і почали позначатися на моєму здоров’ї”, — написав він.

За словами топ-менеджера, він має намір повернутися в Сан-Франциско в Кремнієву долину, щоб “бути ближче до друзів і сім’ї”.

Як зазначив Х.Барра, там він має намір почати роботу над новим проектом, однак жодних деталей стосовно цього розповів. Топ-менеджер заявив про те, що він остаточно покине Xiaomi після канікул на честь Китайського Нового року, які завершаться в КНР 2 лютого.

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