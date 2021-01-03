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Бывший соперник Усика раскритиковал украинского боксера

Киев • УНН

 • 17031 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Британский супертяжеловес Дерек Чисора заявил, что украинец Александр Усик не поражает в выступлениях в "хэвивейте", передает УНН со ссылкой на "IFL TV".

Бывший соперник Усика раскритиковал украинского боксера

По мнению бывшего оппонента Усика на ринге, украинец не имеет сильного удара, и его выступления не пугают соперников.

"У парня нет удара и физически он не самый сильный. Если честно, никого в супертяжах он не пугает. Я пропустил один из самых крутых его ударов и меня он не побеспокоил. Его активность в норме, но прочности там нет. Я был очень разочарован тем, как прошел бой. Все, что он делал - бегал. Я думал, что мы профи, а не любители. Постоянно что-то делал, задавал темп, бегал за ним. Но он просто бегал от меня", - подчеркнул Чисора.

Напомним, что Чисора на "Уэмбли" единогласным решением победил Усика.

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