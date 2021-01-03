Колишній суперник Усика розкритикував українського боксера

На думку колишнього опонента Усика в ринзі, українець немає сильного удару, та його виступи не лякають суперників.

"У хлопця немає удару і фізично він не найсильніший. Якщо чесно, нікого в супертяжах він не лякає. Я пропустив один з найкрутіших його ударів і мене він не потурбував. Його активність у нормі, але міцності там немає. Я був дуже розчарований тим, як пройшов бій. Все, що він робив - бігав. Я гадав, що ми профі, а не аматори. Постійно щось робив, задавав темп, бігав за ним. Але він просто бігав від мене", - підкреслив Чісора.

Нагадаємо, що Чісора на "Вемблі" одноголосним рішенням переміг Усика.