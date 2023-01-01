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Бывший Папа Бенедикт XVI попросил прощения и поблагодарил Бога в последнем письме

Бывший Папа Бенедикт XVI попросил прощения и поблагодарил Бога в последнем письме

Киев • УНН

 • 757685 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Бывший Папа Бенедикт XVI, умерший в субботу в монастыре Ватикана в возрасте 95 лет, извинился перед теми, кого он "оскорбил", в духовном завещании, опубликованном после его смерти, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В завещании, где было письмо, содержащее последние слова Папы, Бенедикт говорил о «многих причинах», по которым он должен быть благодарен за свою жизнь.

В письме от 29 августа 2006 года бывший Папа благодарил Бога за то, что он «хорошо» направлял его на протяжении всей жизни. Он также выразил благодарность своим родителям, которые, по его словам, дали ему «жизнь в тяжелое время».

Далее он поблагодарил свою сестру за ее «самоотверженную» помощь и своего брата за «ясность суждений», которой он поделился с ним.

В заключительных словах бывший понтифик просил «безропотно», несмотря на все его «грехи и недостатки», быть принятым Богом на небеса.

Нет никаких указаний на то, что его просьба о прощении в его последнем письме связана с тем, как католическая церковь обращается с обвинениями в сексуальном насилии против священников, отмечает телеканал.

Дополнение

Согласно заявлению Ватикана, Бенедикт, который был первым понтификом почти за 600 лет, покинувший свой пост вместо того, чтобы занять его пожизненно, умер в субботу.

Он был избран Папой в апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II.

Бывший Папа Бенедикт XVI умер в монастыре Ватикана в возрасте 95 лет.

Известно, что Бенедикт был более консервативным, чем его преемник, Папа Франциск, который сделал шаги, чтобы смягчить позицию Ватикана по поводу абортов и гомосексуальности, а также сделал больше, чтобы справиться с кризисом по поводу сексуального насилия, охватившим церковь в последние годы и затмившим наследие Бенедикта, отмечает телеканал.

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