Колишній Папа Бенедикт XVI попросив прощення і подякував Богові в останньому листі

Деталі

У заповіті, де був лист, що містить останні слова Папи, Бенедикт говорив про «багато причин», з яких він мав бути вдячний за своє життя.

У листі від 29 серпня 2006 року колишній Папа дякував Богові за те, що він «добре» спрямовував його протягом усього життя. Він також висловив подяку своїм батькам, які, за його словами, дали йому «життя у важкий час».

Далі він подякував своїй сестрі за її «самовіддану» допомогу і своєму братові за «ясність суджень», якою він поділився з ним.

У заключних словах колишній понтифік просив «покірно», незважаючи на всі його «гріхи та недоліки», бути прийнятим Богом на небеса.

Немає жодних вказівок на те, що його прохання про прощення в його останньому листі пов'язане з тим, як католицька церква поводиться зі звинуваченнями у сексуальному насильстві проти священиків, відзначає телеканал.

Доповнення

Згідно з заявою Ватикану, Бенедикт, який був першим понтифіком майже за 600 років, який залишив свою посаду замість того, щоб зайняти її довічно, помер у суботу.

Його було обрано Папою у квітні 2005 року, після смерті Івана Павла II.

Колишній Папа Бенедикт XVI помер у монастирі Ватикану у віці 95 років.

Відомо, що Бенедикт був більш консервативним, ніж його наступник, Папа Франциск, який зробив кроки, щоб пом'якшити позицію Ватикану щодо абортів і гомосексуальності, а також зробив більше, щоб упоратися з кризою щодо сексуального насильства, що охопила церкву в останні роки і затьмарила спадщину Бенедикта, відзначає телеканал.