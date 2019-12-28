Бывший министр информации Вьетнама получил пожизненный срок за коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Бывший министр информации и коммуникаций Вьетнама Нгуен Бак Сон (2011-2016 годы) приговорен к пожизненному тюремному заключению за взятки и злоупотребления должностными полномочиями. Такое решение принял в субботу Народный суд вьетнамской столицы, который рассматривал с 16 декабря резонансное дело о коррупции с участием двух бывших министров и экс-руководителей одного из крупнейших в стране операторов мобильной связи, пишет The New York Times, передает УНН.
Кроме Нгуен Бак Сона, обвинительный приговор вынесен в отношении еще 13 человек, в том числе и его преемника на посту главы министерства информации и коммуникаций Чыонг Минь Туана (2016-2018 годы). Осужденные стали фигурантами из-за нанесенния многомиллионного ущерба государству в процессе коррупционного скандала с участием сотового оператора Mobifone и частного провайдера кабельного телевидения AVG.
Масштабное расследование в отношении компании Mobifone вьетнамские власти вела с начала 2018 года. Несколько лет назад сотовый оператор, нарушив регламент финансово-хозяйственной деятельности госкомпаний, приобрел 95% акций AVG и начал предоставлять услуги платного телевидения под своим брендом. Правоохранительные органы заподозрили наличие коррупционной составляющей в договоренности между двумя фирмами и инициировали их проверку. Им удалось установить, что сделка была проведена с многочисленными нарушениями, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 7 трлн донгов (более 300 млн долларов).
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Сначала Нгуен Бак Сон и Чыонг Минь Туан были арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий, в апреле этого года правоохранительные органы предъявили им дополнительные обвинения в получении взяток за содействие заключению незаконной сделки.
В ходе расследования коррупционной схемы полиция также арестовала двух бывших и одного действующего генерального директора, бывшего заместителя и трех действующих заместителей гендиректора Mobifone, начальника департамента управления коммерческими предприятиями Мининформации и ексвласника AVG бизнесмена Фам Нят Ву, что приходится родным братом самому богатому человеку Вьетнама миллиардеру Фам ня Выонг. Все они приговорены к тюремному заключению на сроки от 2,5 до 23 лет.
Напомним, украинские нардепы приняли законопроект о противодействии политической коррупции.