Колишній міністр інформації В'єтнаму отримав довічний термін за корупцію

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишній міністр інформації і комунікацій В’єтнаму Нгуєн Бак Сон (2011-2016 роки) засуджений до довічного тюремного ув’язнення за хабарі та зловживання посадовими повноваженнями. Таке рішення прийняв у суботу Народний суд в’єтнамської столиці, який розглядав з 16 грудня резонансну справу про корупцію за участю двох колишніх міністрів і екскерівників одного з найбільших в країні операторів мобільного зв’язку, пише The New York Times, передає УНН.