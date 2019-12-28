Колишній міністр інформації В'єтнаму отримав довічний термін за корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишній міністр інформації і комунікацій В’єтнаму Нгуєн Бак Сон (2011-2016 роки) засуджений до довічного тюремного ув’язнення за хабарі та зловживання посадовими повноваженнями. Таке рішення прийняв у суботу Народний суд в’єтнамської столиці, який розглядав з 16 грудня резонансну справу про корупцію за участю двох колишніх міністрів і екскерівників одного з найбільших в країні операторів мобільного зв’язку, пише The New York Times, передає УНН.
Окрім Нгуен Бак Сона, обвинувальний вирок винесено стосовно ще 13 осіб, в тому числі і його наступника на посту глави міністерства інформації і комунікацій Чионг Мінь Туана (2016-2018 роки). Засуджені стали фігурантами через завдані багатомільйоні збитки державі у корупційному скандалі за участю стільникового оператора Mobifone і приватного провайдера кабельного телебачення AVG.
Масштабне розслідування відносно компанії Mobifone в'єтнамська влада вела з початку 2018 року. Кілька років тому стільниковий оператор, порушивши регламент фінансово-господарської діяльності держкомпаній, придбав 95% акцій AVG і почав надавати послуги платного телебачення під своїм брендом. Правоохоронні органи запідозрили наявність корупційної складової в домовленості між двома фірмами та ініціювали їх перевірку. Їм вдалося встановити, що угода була проведена з численними порушеннями, в результаті чого державі завдано збитків на суму понад 7 трлн донгів (понад 300 млн доларів).
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Спочатку Нгуен Бак Сон і Чионг Мінь Туан були заарештовані за звинуваченням у перевищенні посадових повноважень, в квітні цього року правоохоронні органи пред'явили їм додаткові звинувачення в отриманні хабарів за сприяння укладенню незаконної оборудки.
В ході розслідування корупційної схеми поліція також заарештувала двох колишніх і одного чинного генерального директора, колишнього заступника і трьох діючих заступників гендиректора Mobifone, начальника департаменту управління комерційними підприємствами Мінінформації і ексвласника AVG бізнесмена Фам Нят Ву, що припадає рідним братом найбагатшій людині В'єтнаму мільярдерові Фам Нят Вионг. Всі вони засуджені до тюремного ув'язнення на терміни від 2,5 до 23 років.
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