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Колишній міністр інформації В'єтнаму отримав довічний термін за корупцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишній міністр інформації і комунікацій В’єтнаму Нгуєн Бак Сон (2011-2016 роки) засуджений до довічного тюремного ув’язнення за хабарі та зловживання посадовими повноваженнями. Таке рішення прийняв у суботу Народний суд в’єтнамської столиці, який розглядав з 16 грудня резонансну справу про корупцію за участю двох колишніх міністрів і екскерівників одного з найбільших в країні операторів мобільного зв’язку, пише The New York Times, передає УНН.

Окрім Нгуен Бак Сона, обвинувальний вирок винесено стосовно ще 13 осіб, в тому числі і його наступника на посту глави міністерства інформації і комунікацій Чионг Мінь Туана (2016-2018 роки). Засуджені стали фігурантами через завдані багатомільйоні збитки державі у корупційному скандалі за участю стільникового оператора Mobifone і приватного провайдера кабельного телебачення AVG.

Масштабне розслідування відносно компанії Mobifone в'єтнамська влада вела з початку 2018 року. Кілька років тому стільниковий оператор, порушивши регламент фінансово-господарської діяльності держкомпаній, придбав 95% акцій AVG і почав надавати послуги платного телебачення під своїм брендом. Правоохоронні органи запідозрили наявність корупційної складової в домовленості між двома фірмами та ініціювали їх перевірку. Їм вдалося встановити, що угода була проведена з численними порушеннями, в результаті чого державі завдано збитків на суму понад 7 трлн донгів (понад 300 млн доларів).

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Спочатку Нгуен Бак Сон і Чионг Мінь Туан були заарештовані за звинуваченням у перевищенні посадових повноважень, в квітні цього року правоохоронні органи пред'явили їм додаткові звинувачення в отриманні хабарів за сприяння укладенню незаконної оборудки.

В ході розслідування корупційної схеми поліція також заарештувала двох колишніх і одного чинного генерального директора, колишнього заступника і трьох діючих заступників гендиректора Mobifone, начальника департаменту управління комерційними підприємствами Мінінформації і ексвласника AVG бізнесмена Фам Нят Ву, що припадає рідним братом найбагатшій людині В'єтнаму мільярдерові Фам Нят Вионг. Всі вони засуджені до тюремного ув'язнення на терміни від 2,5 до 23 років.

Нагадаємо, українські нардепи ухвалили законопроект щодо протидії політичній корупції.

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