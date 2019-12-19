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Нардепи ухвалили законопроект щодо протидії політичній корупції

Нардепи ухвалили законопроект щодо протидії політичній корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому проект закону закону № 2336 про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції. Відповідне рішення підтримали 319 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону № 2336 про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції передбачає вирішення проблем, пов’язаних з правовим регулюванням діяльності політичних партій, які виникли у зв’язку із застосуванням Закону “Про політичні партії в Україні” на практиці.

Законопроект спрямований на зменшення функціонального навантаження на представників партій, відповідальних за підготовку та подання фінансових звітів партій до НАЗК, підвищення ефективності здійснення НАЗК своїх контрольних повноважень у сфері фінансування політики.

Окрім того, законопроект передбачає створення умов для впровадження ефективного незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю за фінансуванням діяльності партій та використанням ними коштів.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачені видатки на державне фінансування партій.

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