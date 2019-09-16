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Бюджет-2020: на державне фінансування партій закладено мільярд гривень

Київ • УНН

 • 17992 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У проекті державного бюджету на 2020 рік передбачені видатки на державне фінансування партій, повідомляє УНН.

Видатки на фінансування політичних партій відповідно до Закону України “Про політичні партії в Україні” в обсязі 1 034,4 млн гривень.

Нагадаємо, відповідно до закону наразі на фінансову підтримку з боку держави мають політичні партії виборчі списки яких на виборах до ВР подолали поріг у 2% голосів виборців (для проходження до парламенту слід подолати бар’єр у 55 голосів виборців) у загальнодержавному багатомандатному окрузі. Відповідно до цього на фінансування можуть претендувати наступні партії: “Слуга народу”, “Опозиційна платформа — За життя”, “Батьківщина”, “Європейська солідарність” та “Голос”, “Радикальна партія Олега Ляшка”, “Сила і честь”, “Опозиційний блок”, “Українська стратегія Гройсмана”, “Свобода” та “Партія Шарія”.

За підрахунками руху “Чесно”, загальний бюджет державного фінансування у 2020 році мав становити 565 млн гривень. З цих грошей більше 200 мільйонів мала б отримати “Слуга народу”.

Водночас, 11 вересня ВР схвалила за основу законопроект, яким передбачається, що державне фінансування отримають лише партії, які подолали 5% бар’єр.

Якщо ці зміни будуть остаточно ухвалені та набудуть чинності закладені у проекті бюджету кошти будуть розподілені між партіями представленими у парламенті за рахунок нардепів, обраних за партійними списками.

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