Бюджет-2020: на государственное финансирование партий заложен миллиард гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на государственное финансирование партий, сообщает УНН.
Расходы на финансирование политических партий в соответствии с Законом Украины “О политических партиях в Украине” в объеме 1 034,4 млн гривен.
Напомним, согласно закону сейчас на финансовую поддержку со стороны государства должны политические партии избирательные списки которых на выборах в ВР преодолели порог в 2% голосов избирателей (для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 55 голосов избирателей) в общегосударственном многомандатном округе. В соответствии с этим на финансирование могут претендовать следующие партии: “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа — За жизнь”, “Батькивщина”, “Европейская солидарность” и “Голос”, “Радикальная партия Олега Ляшко”, “Сила и честь”, “Оппозиционный блок”, “Украинская стратегия Гройсмана”, “Свобода” и “Партия Шария”.
По подсчетам движения “Честно”, общий бюджет государственного финансирования в 2020 году должен был составить 565 млн гривен. Из этих денег больше 200 миллионов должна получить “Слуга народа”.
В то же время, 11 сентября ВР приняла за основу законопроект, которым предусматривается, что государственное финансирование получат только партии, преодолевшие 5% барьер.
Если эти изменения будут окончательно приняты и вступят в силу заложенные в проекте бюджета средства будут распределены между партиями представленными в парламенте за счет нардепов, избранных по партийным спискам.