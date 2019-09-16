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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46703 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109423 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 101318 просмотра

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Бюджет-2020: на государственное финансирование партий заложен миллиард гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на государственное финансирование партий, сообщает УНН.

Расходы на финансирование политических партий в соответствии с Законом Украины “О политических партиях в Украине” в объеме 1 034,4 млн гривен.

Напомним, согласно закону сейчас на финансовую поддержку со стороны государства должны политические партии избирательные списки которых на выборах в ВР преодолели порог в 2% голосов избирателей (для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 55 голосов избирателей) в общегосударственном многомандатном округе. В соответствии с этим на финансирование могут претендовать следующие партии: “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа — За жизнь”, “Батькивщина”, “Европейская солидарность” и “Голос”, “Радикальная партия Олега Ляшко”, “Сила и честь”, “Оппозиционный блок”, “Украинская стратегия Гройсмана”, “Свобода” и “Партия Шария”.

По подсчетам движения “Честно”, общий бюджет государственного финансирования в 2020 году должен был составить 565 млн гривен. Из этих денег больше 200 миллионов должна получить “Слуга народа”.

В то же время, 11 сентября ВР приняла за основу законопроект, которым предусматривается, что государственное финансирование получат только партии, преодолевшие 5% барьер.

Если эти изменения будут окончательно приняты и вступят в силу заложенные в проекте бюджета средства будут распределены между партиями представленными в парламенте за счет нардепов, избранных по партийным спискам.

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