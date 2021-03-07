Бывший легионер "Динамо" в 40 лет продолжил футбольную карьеру

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56364 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77332 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111086 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146540 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196440 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193826 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280291 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328865 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157917 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Бывший легионер "Динамо" в 40 лет продолжил футбольную карьеру

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Бывший полузащитник киевского "Динамо" Карлос Корреа продолжит профессиональную футбольную карьеру в чемпионате Бразилии, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФК "Капивариано".

Детали

Бывший плеймейкер “бело-синих” перешел в клуб “Капивариано”, который выступает в третьем дивизионе штата Сан-Пауло. Предыдущим клубом Корреа был “Итуано”.

Цитата

“Эта команда в свое время очень мне помогла. Ожидаю, что мы сможем хорошо выступить в сезоне и заслужить повышение. На тренировках я увидел, что это молодая команда, но с хорошим потенциалом. А у меня есть опыт, которым я могу с ней поделиться”, — признался Корреа.

Дополнение

В киевском “Динамо” Корреа выступал с 2006 по 2012 годы, дважды в составе команды стал чемпионом Украины (60 матча и 8 голов), трижды выигрывал Суперкубок Украины и однажды Кубок Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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