Колишній легіонер "Динамо" в 40 років продовжив футбольну кар'єру

Деталі

Колишній плеймейкер “біло-синіх” перейшов в клуб “Капіваріано”, який виступає в третьому дивізіоні штату Сан-Пауло. Попереднім клубом Корреа був “Ітуано”.

Цитата

“Ця команда свого часу дуже мені допомогла. Очікую, що ми зможемо добре виступити в сезоні і заслужити підвищення. На тренуваннях я побачив, що це молода команда, але з хорошим потенціалом. А у мене є досвід, яким я можу з нею поділитися”, — зізнався Корреа.

Доповнення

У київському “Динамо” Корреа виступав з 2006 по 2012 роки, двічі в складі команди став чемпіоном України (60 матчі і 8 голів), тричі вигравав Суперкубок України та одного разу Кубок України.