Колишній легіонер "Динамо" в 40 років продовжив футбольну кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Колишній півзахисник київського "Динамо" Карлос Корреа продовжить професійну футбольну кар'єру в чемпіонаті Бразилії, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФК "Капіваріано".
Деталі
Колишній плеймейкер “біло-синіх” перейшов в клуб “Капіваріано”, який виступає в третьому дивізіоні штату Сан-Пауло. Попереднім клубом Корреа був “Ітуано”.
Цитата
“Ця команда свого часу дуже мені допомогла. Очікую, що ми зможемо добре виступити в сезоні і заслужити підвищення. На тренуваннях я побачив, що це молода команда, але з хорошим потенціалом. А у мене є досвід, яким я можу з нею поділитися”, — зізнався Корреа.
Доповнення
У київському “Динамо” Корреа виступав з 2006 по 2012 роки, двічі в складі команди став чемпіоном України (60 матчі і 8 голів), тричі вигравав Суперкубок України та одного разу Кубок України.