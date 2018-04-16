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Бывший глава ФБР не исключил, что у Кремля есть компромат на Трампа

Бывший глава ФБР не исключил, что у Кремля есть компромат на Трампа

Киев  •  УНН

 • 10133 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Экс-глава Федерального бюро расследований США Джеймс Коми не исключил, что у Кремля есть компромат на действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью ABC News, передает УНН.

“Я не могу говорить, что это маловероятно, я не говорю, что это вполне возможно. Но я говорю, что это возможно”, - уточнил Коми.

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Напомним, экс-глава ФБР в своих мемуарах, которые выйдут в свет на следующей неделе, дает нелестные характеристики Трампу и разглашает подробности своих бесед с американским лидером. Как сообщило в четверг агентство Associated Press, которое получило копию книги под названием “Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство”, Коми называет Трампа человеком, “не связанным правдой”, а его стиль руководства характеризует как “продиктованный эгоизмом”. Коми сравнивает Трампа с главой мафии, указав, что он требует от подчиненных заверений в преданности.

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