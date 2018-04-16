Колишній глава ФБР не виключив, що у Кремля є компромат на Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Екс-глава Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі не виключив, що у Кремля є компромат на діючого американського президента Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, інформує УНН.
“Я не можу говорити, що це малоймовірно, я не кажу, що це цілком можливо. Але я кажу, що це можливо”, - уточнив Комі.
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Нагадаємо, екс-глава ФБР в своїх мемуарах, які вийдуть у світ наступного тижня, дає невтішні характеристики Трампу і розголошує подробиці своїх бесід з американським лідером. Як повідомило в четвер агентство Associated Press, яке отримало копію книги під назвою “Вища лояльність: правда, брехня і лідерство”, Комі називає Трампа людиною, “не пов’язаних правдою”, а його стиль керівництва характеризує як “продиктований егоїзмом”. Комі порівнює Трампа з главою мафії, вказавши, що той вимагає від підлеглих запевнень у відданості.