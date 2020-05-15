Бывший футболист украинской сборной сравнил уровень чемпионатов Турции и Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Экс-игрок сборной Украины Александр Гладкий в интервью телеканалам "Футбол 1/2" заявил, что турецкое футбольное первенство значительно сильнее, чем нынешний украинский чемпионат, передает УНН.
“Турецкое первенство намного сильнее и интереснее чемпионата Украины. В Суперлиге на каждый матч собирается полный стадион, то же самое и в Первой лиге (Турции — ред.). 60 процентов команд имеют новые стадионы. На обычный рядовой матч приходит минимум 10 тыс. болельщиков”, — подчеркнул Гладкий.
Форвард считает кризис 2014-го года причиной нынешней разницы чемпионатов Украины и Турции.
“Все из-за кризиса, который случился шесть лет назад. Много сильных футболистов переехало в Турцию. Только Шахтеру удалось сохранить всех лидеров, в отличие от других команд, которые только потеряли. Турки могут себе позволить приглашать звездных футболистов, платить довольно хорошие деньги”, — подытожил украинец.
Отметим, Гладкий провел за “Адана Демирспор” 25 матчей и забил 8 голов начиная с января 2019 года. Сейчас клуб идет на 4-й строчке Первой лиги. Также в активе Гладкого 11 матчей в составе национальной сборной Украины.