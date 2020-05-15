Колишній футболіст української збірної порівняв рівень чемпіонатів Туреччини та України

“Турецька першість набагато сильніша і цікавіша чемпіонату України. У Суперлізі на кожен матч збирається повний стадіон, те ж саме і в Першій лізі (Туреччини — ред.). 60 відсотків команд мають нові стадіони. На звичайний рядовий матч приходить мінімум 10 тисяч уболівальників”, — підкреслив Гладкий.

Форвард вважає кризу 2014-го року причиною нинішньої різниці чемпіонатів України та Туреччини.

“Все через кризу, яка трапилася шість років тому. Багато сильних футболістів переїхало до Туреччини. Тільки Шахтарю вдалося зберегти всіх лідерів, на відміну від інших команд, які тільки втратили. Турки можуть собі дозволити запрошувати зіркових футболістів, платити досить хороші гроші”, — підсумував українець.

Зазначимо, Гладкий провів за “Адана Демірспор” 25 матчів і забив 8 голів починаючи з січня 2019 року. Нині клуб йде на 4-й сходинці Першої ліги. Також в активі Гладкого 11 матчів у складі національної збірної України.