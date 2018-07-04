Бывший бомбардир "Черноморца" стал одноклубником Милевского
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинский нападающий Александр Хобленко пополнил ряды белорусского ФК “Динамо-Брест” за который выступает экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
24-летний форвард подписал контракт до конца 2019 и стал четвертым летним новичком брестчан.
Хобленко сможет провести свой первый матч после официального открытия трансферного окна 19 июля.
Украинец ранее выступал за молодежные команды киевского “Динамо”, “Полтаву”, “Говерлу” и “Черноморец”. Последние полгода провел в польском “Леху” на правах аренды.
Заметим, что первую половину сезона Хобленко сыграл за “Черноморец” и стал лучшим бомбардиром команды с 8-ю голами.