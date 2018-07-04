Колишній бомбардир "Чорноморця" став одноклубником Мілевського

24-річний форвард підписав контракт до кінця 2019 року і став четвертим річним новачком брестчан.

Хобленко зможе провести свій перший матч після офіційного відкриття трансферного вікна 19 липня.

Українець раніше виступав за молодіжні команди київського “Динамо”, “Полтаву”, “Говерлу” і “Чорноморець”. Останні півроку провів в польському “Леху” на правах оренди.

Зауважимо, що першу половину сезону Хобленко відіграв за “Чорноморець” і став кращим бомбардиром команди з 8-ма голами.