Колишній бомбардир "Чорноморця" став одноклубником Мілевського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Український нападник Олександр Хобленко поповнив ряди білоруського ФК “Динамо-Брест” за який виступає екс-нападник збірної України Артем Мілевський. Про це інформує прес-служба клубу, передає УНН.
24-річний форвард підписав контракт до кінця 2019 року і став четвертим річним новачком брестчан.
Хобленко зможе провести свій перший матч після офіційного відкриття трансферного вікна 19 липня.
Українець раніше виступав за молодіжні команди київського “Динамо”, “Полтаву”, “Говерлу” і “Чорноморець”. Останні півроку провів в польському “Леху” на правах оренди.
Зауважимо, що першу половину сезону Хобленко відіграв за “Чорноморець” і став кращим бомбардиром команди з 8-ма голами.