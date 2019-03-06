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Бывший адвокат Трампа передал конгрессменам документы по строительству Trump Tower в Москве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Майкл Коэн, бывший адвокат президента Дональда Трампа, 6 марта передал документы в комитет по разведке Палаты представителей, в которых отредактировано ложное письменное заявление, которое он дал группе в 2017 году о проекте недвижимости Трампа в Москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Коэн предоставил документы в закрытом интервью с комиссией, по словам двух человек, знакомых с документами, которые сообщили об этом на условиях анонимности.

Это четвертый день свидетельских показаний Коэна на Капитолийском холме, когда он готовится к трехлетнему тюремному сроку за ложь перед Конгрессом и другие обвинения. В прошлом году Коэн признал себя виновным, заявив, что ввел в заблуждение законодателей, заявив, что отказался от проекта в январе 2016 года.

Непонятно, кто редактировал документы или что именно было изменено. На публичных показаниях на прошлой неделе Коэн сообщил Комитету по надзору и реформе Палаты представителей, что адвокаты Трампа, включая Джея Секулоу, рассмотрели и отредактировали заявление, которое он представил Конгрессу. Сам Секулоу все отрицает.

Проект Trump Tower (Башня Трампа) является одним из многих, находящихся под пристальным вниманием, поскольку комиссия, возглавляемая демократами, расследует вмешательство России в выборы 2016 года и была ли связана президентская кампания Трампа с его иностранными финансовыми операциями.

Напомним, бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн выступил с утверждением, что представители компании Trump Organization, принадлежащая президенту США, в 2016 году хотели как рекламный трюк подарить главе российского государства Владимира Путина одну из квартир в небоскребе в Москве, который в итоге так и не был построен.

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