Колишній адвокат Трампа передав конгресменам документи про будівництво Trump Tower в Москві

КИЇВ. 7 березня. УНН. Майкл Коен, колишній адвокат президента Дональда Трампа, 6 березня передав документи в комітет з розвідки Палати представників, в яких відредаговано брехливу письмову заяву, яке він дав групі в 2017 році про проект нерухомості Трампа в Москві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.