Колишній адвокат Трампа передав конгресменам документи про будівництво Trump Tower в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Майкл Коен, колишній адвокат президента Дональда Трампа, 6 березня передав документи в комітет з розвідки Палати представників, в яких відредаговано брехливу письмову заяву, яке він дав групі в 2017 році про проект нерухомості Трампа в Москві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Коен надав документи в закритому інтерв'ю з комісією, за словами двох осіб, знайомих з документами, які повідомили про це на умовах анонімності.
Це четвертий день свідчень Коена на Капітолійському пагорбі, коли він готується до трирічного тюремного терміну за брехню перед Конгресом і інші звинувачення. У минулому році Коен визнав себе винним, заявивши, що ввів в оману законодавців, заявивши, що відмовився від проекту в січні 2016 року.
Незрозуміло, хто редагував документи або що саме було змінено. На публічних показах минулого тижня Коен повідомив Комітет з нагляду і реформи Палати представників, що адвокати Трампа, включаючи Джея Секулоу, розглянули і відредагували заяву, яке він представив Конгресу. Сам Секулоу все заперечує.
Проект Trump Tower (Вежа Трампа) є одним з багатьох, які перебувають під пильною увагою, оскільки комісія, очолювана демократами, розслідує втручання Росії у вибори 2016 року і чи була пов'язана президентська кампанія Трампа з його іноземними фінансовими операціями.
Нагадаємо, колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен виступив з твердженням, що представники компанії Trump Organization, що належить президентові США, в 2016 році хотіли як рекламний трюк подарувати главі російської держави Володимира Путіна одну з квартир в хмарочосі в Москві, який в підсумку так і не був побудований.