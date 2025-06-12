Количество жертв обстрелов рф в Украине за 5 месяцев этого года почти на 50% превысило прошлогодний - ООН

За первые пять месяцев этого года количество погибших и раненых среди гражданских лиц из-за российских обстрелов почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года. Об этом сегодня сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), передает УНН.

Детали

Последняя волна российских атак с использованием ракет дальнего радиуса действия и беспилотников продолжает тенденцию к увеличению количества жертв среди гражданских лиц в Украине в 2025 году: за первые пять месяцев 2025 года количество погибших и раненых среди гражданских лиц почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в своем ежемесячном докладе по защите гражданских лиц ММПЧУ указала, что только в мае по меньшей мере 183 гражданских лица погибли и 836 получили ранения по всей Украине.

Ракетные обстрелы и беспилотники дальнего радиуса действия (барражирующие боеприпасы) нанесли наибольший ущерб по всей стране, тогда как беспилотники ближнего радиуса действия, преимущественно с камерами высокого разрешения на борту, используемые для точного наведения, причинили наибольшие жертвы среди гражданских лиц в прифронтовых населенных пунктах. 97% жертв произошли на территории, подконтрольной Украине.

Высокий уровень смертности и ранений среди гражданских лиц в мае последовал за резким увеличением количества жертв в апреле.

Этот год ужасен для гражданского населения по всей Украине: количество погибших и раненых значительно больше, чем за аналогичный период 2024 года – сказала глава ММПЧУ Даниэль Белль.

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Интенсификация количества обстрелов с использованием ракет и барражирующих боеприпасов дальнего радиуса действия, а также частые атаки с использованием беспилотников малого радиуса действия вдоль линии фронта является смертоносной комбинацией для гражданских лиц.

ММПЧУ отметила, что в июне обстрелы с применением оружия дальнего радиуса действия еще больше усилились, что привело к новым жертвам среди гражданских лиц.

По данным украинских властей, с 6 июня российские вооруженные силы выпустили по территории Украины более 1500 единиц оружия дальнего радиуса действия. ММПЧУ сейчас проверяет сообщения о том, что за последние пять дней от этого оружия или обломков после его перехвата погибло не менее 19 гражданских лиц и 205 получили ранения в городах по всей стране, особенно пострадали Харьков, а также Киев, Одесса и другие города, удаленные от линии фронта.

Дополнение

Во время ночной атаки на Киев российские захватчики применили дроны, боевая часть которых была начинена шрапнелью.