Количество тренировочных вылетов летчиков-курсантов возрастет, география полетов расширится - Минобороны

Украинские курсанты-летчики получат больше возможностей для тренировок и освоения новых маршрутов, что позволит повысить их квалификацию для современной авиации. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

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Как отметил Сергей Мельник, сейчас принято решение об усилении подготовки украинских летчиков-курсантов. В рамках новой программы количество тренировочных полетов возрастет, а география учений расширится, что позволит подготовить больше высококвалифицированных пилотов.

В частности, базовая летная подготовка для курсантов Харьковского национального университета воздушных сил будет происходить в интенсивном темпе. Это направлено на то, чтобы выпускники быстрее переходили к обучению на современных военных самолетах, включая западные образцы.

Программа базовой подготовки должна быть оптимизирована. Это даст нам возможность подготовить больше пилотов для защиты нашей страны. Украинская боевая авиация должна в конце концов получить преимущество в воздухе. Ведь именно это открывает путь к успеху наших действий на фронте в целом, - отметил Сергей Мельник.

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