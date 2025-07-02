В Украине количество судебных решений по коррупции выросло на 37% в 2025 году
Киев • УНН
За пять месяцев 2025 года вынесено 2032 решения по делам о коррупции, что на 37% больше, чем в прошлом году. 97% дел завершаются штрафами, лишь 44 человека получили реальные сроки заключения.
За первые пять месяцев 2025 года суды вынесли 2032 решения по делам о коррупции — это на 37% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако до сих пор большинство нарушителей получают только штрафы: 97% решений — именно такие. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.
Детали
Самым распространенным нарушением остаются проблемы с финансовым контролем — непредставление или неправильное представление деклараций. Таких дел — более 73% от всех приговоров (1487 решений). Дела о взятках, 347 — на втором месте, но их стало почти вдвое меньше, чем в прошлом году.
За нарушения, связанные с конфликтом интересов, суды наказывают почти на 80% реже. В этом году это всего 70 решений.
Самыми активными регионами по количеству приговоров являются Винницкая (182), Одесская (168) и Львовская области (147). В то же время только 44 человека в 2025 году получили реальные сроки лишения свободы за коррупционные преступления. Остальные — отделались штрафами в размере от 850 грн до 680 тыс. грн.
Крупнейший штраф в этом году — 680 тыс. грн — назначен аспиранту киевской музыкальной академии, который предлагал помощь иностранным студентам за деньги. Самый суровый приговор — 10 лет заключения — получил сержант из Сумской области, который присвоил и продал военное оборудование.
Рост количества приговоров связан с возобновлением обязательного декларирования с 2024 года. Тогда же чиновники должны были подать отчеты и за предыдущие годы. В то же время в ЕСПЧ уже оспорено пожизненное внесение в Реестр коррупционеров — суд признал это вмешательством в частную жизнь.
На рассмотрении Президента сейчас находится законопроект, который предлагает ограничить срок пребывания в Реестре для административных нарушений — до одного года.
Украинские суды приняли 1482 решения о возмещении ущерба с рф - Опендатабот23.04.25, 10:44 • 5551 просмотр