В Україні кількість судових рішень щодо корупції зросла на 37% у 2025 році
Київ • УНН
За п'ять місяців 2025 року винесено 2032 рішення у справах про корупцію, що на 37% більше, ніж торік. 97% справ завершуються штрафами, лише 44 особи отримали реальні терміни ув'язнення.
За перші п’ять місяців 2025 року суди винесли 2032 рішення у справах про корупцію — це на 37% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Проте досі більшість порушників отримують лише штрафи: 97% рішень — саме такі. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.
Деталі
Найпоширенішим порушенням залишаються проблеми з фінансовим контролем — неподання або неправильне подання декларацій. Таких справ — понад 73% від усіх вироків (1487 рішень). Справи про хабарі, 347 — на другому місці, але їх стало майже вдвічі менше, ніж торік.
За порушення, пов’язані з конфліктом інтересів, суди карають майже на 80% рідше. Цьогоріч це лише 70 рішень.
Найактивнішими регіонами за кількістю вироків є Вінницька (182), Одеська (168) та Львівська області (147). Водночас лише 44 особи у 2025 році отримали реальні терміни позбавлення волі за корупційні злочини. Решта — відбулися штрафами у розмірі від 850 грн до 680 тис. грн.
Найбільший штраф цього року — 680 тис. грн — призначено аспіранту київської музичної академії, який пропонував допомогу іноземним студентам за гроші. Найсуворіший вирок — 10 років ув’язнення — отримав сержант з Сумщини, який привласнив та продав військове обладнання.
Зростання кількості вироків пов’язане з відновленням обов’язкового декларування з 2024 року. Тоді ж посадовці мали подати звіти і за попередні роки. Водночас в ЄСПЛ уже оскаржено довічне внесення до Реєстру корупціонерів — суд визнав це втручанням у приватне життя.
На розгляді Президента наразі перебуває законопроєкт, який пропонує обмежити термін перебування в Реєстрі для адміністративних порушень — до одного року.
Українські суди ухвалили 1482 рішення щодо відшкодування збитків з рф - Опендатабот23.04.25, 10:44 • 5551 перегляд