Количество раненых в Сумах после удара РФ возросло до семи, двое в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Сумы количество раненых возросло до семи. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11-летний мальчик испытал острую стрессовую реакцию.
Количество раненых в результате вражеской атаки на Сумы возросло до семи. Об этом сообщил и.о. сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, информирует УНН.
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По его словам, из семи пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.
Шестеро пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Двое мужчин после осмотра переведены на амбулаторное лечение. 11-летний мальчик испытал острую ситуационную реакцию на стресс
Напомним
Вечером 14 июля российские войска нанесли удар по окраине Сум, предположительно, кассетным боеприпасом. Повреждены частные дома, есть пострадавшие, также зафиксировано попадание беспилотников по гражданской инфраструктуре.
Число жертв российского удара по Сумам возросло до шести, в больнице скончалась раненая женщина14.07.26, 07:21 • 3438 просмотров