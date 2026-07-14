Число жертв российского удара по Сумам возросло до шести, в больнице скончалась раненая женщина

В больнице скончалась 48-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Сумам 11 июля. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, пишет УНН.

По словам главы ОВА, медики в течение трех суток боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не удалось.

К большому сожалению, в больнице скончалась 48-летняя женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии после ранений, полученных во время российского удара по Сумам 11 июля. Трое суток врачи боролись за ее жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми