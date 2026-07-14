Число жертв российского удара по Сумам возросло до шести, в больнице скончалась раненая женщина
Киев • УНН
В больнице скончалась 48-летняя женщина, раненая во время российского удара по Сумам 11 июля. Число погибших возросло до шести, 44 человека ранено.
В больнице скончалась 48-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Сумам 11 июля. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, пишет УНН.
Подробности
По словам главы ОВА, медики в течение трех суток боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не удалось.
К большому сожалению, в больнице скончалась 48-летняя женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии после ранений, полученных во время российского удара по Сумам 11 июля. Трое суток врачи боролись за ее жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми
Таким образом, количество погибших в результате российского авиаудара по Сумам возросло до шести человек. Всего ранения получили 44 человека.
В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 17 пострадавших, среди которых четверо детей. По данным Олега Григорова, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Количество пострадавших в Сумах после атаки рф возросло до 43, пятеро - в тяжелом состоянии12.07.26, 21:36 • 10179 просмотров